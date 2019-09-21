Moskova'da Işık Çemberi Festivali

Işık ve ateş sistemleriyle müzik eşliğinde yapılan "Yedi Nota" gösterisi büyük beğeni gördü.

Geçen sene lazer video projeksiyonu ve aynı anda birçok ışığın yakılması ile Guiness Rekorlar Kitabı`na giren festival, Moskova`nın çeşitli yerlerinde 24 Eylül`e kadar devam edecek.