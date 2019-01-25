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Moskova'da gün batımı
Rusya'nın başkenti Moskova'da gün batımı sırasında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu.
25.01.2019
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Rusya`nın başkenti Moskova`da gün batımı sırasında oluşan kızıllık ile şehrin simgelerinden olan Kremlin sarayı ve çevresindeki binalar güzel görüntü oluşturdu.
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