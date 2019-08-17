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Moritanya' da renkli yaşam

Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta, insanlar günlük yaşamında sıklıkla renkli ve yöresel kıyafetler giymeyi tercih ediyor. Moritanyalılar, başkent sokaklarında rengarenk görüntüleri ile ilgi çekiyor.

17.08.2019

Fotoğraf: AA
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