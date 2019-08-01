Model uçak hayaline Türkiye'de kavuştu

"Burada inanılmaz deneyimler yaşadım."

Uzay ve havacılık alanına olan ilgi ve merakı nedeniyle Afrika`da çok geniş bir ağa sahip TABİP projesi sayesinde Türkiye`ye geldiğini ifade eden Tensae Alemayehu, şöyle konuştu: "Çocukluğumdan beri havacılıkla ilgili mühendis olmak istiyordum. Asıl hedefim astronot olmaktı, ancak ülkemde buna yönelik eğitim yok. O yüzden başka bir programa başvurmam gerekiyordu. Birkaç üniversiteye kabul edildim ama finansal problemlerden dolayı gidemedim. Bu yüzden gidebileceğim en iyi üniversiteye ve en yakın bölüme gittim. Uzay ve havacılık teknolojisinden kopmamak için kendi derslerimin yanında ekstra dersler almam gerekiyordu. Hayallerim, birden ortaya çıkan TABİP projesi ile gerçek oldu. Buradaki en genç öğrencilerden biriyim. Burada inanılmaz deneyimler yaşadım, droneden model uçak uçurmaya kadar öğrendiğim şeyleri ülkemde paylaşacağım. Şimdiden üniversiteler ve enstitülerle iletişime geçmeye başladım. Tıpkı İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile iletişime geçtiğim gibi. Kendi ülkemde 5-6 kişilik bir ekip kurmayı düşünüyorum. Yunus Emre Enstitüsünden bu konu ile ilgili söz aldım. Beni her konuda destekleyeceklerini söylediler."