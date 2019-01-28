Mısır'ın antik dekoratif kılıfları

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Duvar süslemesinden yatak yorganına kadar farklı yerlerde kullanılıyorlar.

Mısır`ın Khayamiya Caddesi, dekoratif kılıflar üretenlerle dolu.

1980`lerde 60 dükkanın bulunduğu caddede sayı artık 20`lere düştü.

Kılıfların yapımını 8 yaşında öğrenen Mohsen al-Khayami, işinin bir zamanlar çok kazançlı olduğunu söylüyor.

Khayami, "Gemiyi terk eden insanların sayısı 2011`den bu yana arttı. Gençlerin ustalaşmak için zaman alan bir işi öğrenmeye sabrı yok" diyor.

"Ustalaşmam ve bütün duvar halısını kendi başıma bitirebilmem yıllar sürdü" diyen Khayami, çoğunlukla pamuk olan süs eşyalarını ürettiklerini anlatıyor.

Renkli duvar halıları farklı motiflerden oluşuyor.