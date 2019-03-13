Mısır'daki "Balina Vadisi", eski dönem deniz canlılarına ışık tutuyor

UNESCO tarafından 2005 yılında Dünya Mirası listesine alınan bölgede kurulan Fosil ve İklim Değişikliği Müzesi`nde sergilenen balina, timsah ve diğer canlıların fosilleri, ziyaretçilerine eşsiz deneyim sunuyor.
Fotoğrafta, "Sirenia" isimli deniz ineğinin fosili görülüyor.
Fotoğrafta, "Dorudon" isimli balina fosili görülüyor.
Fotoğrafta, "Dorudon" isimli balina fosili görülüyor.
Fotoğrafta, "Sirenia" isimli deniz ineğinin fosili görülüyor.
UNESCO tarafından 2005 yılında Dünya Mirası listesine alınan bölgede kurulan Fosil ve İklim Değişikliği Müzesi`nde sergilenen balina, timsah ve diğer canlıların fosilleri, ziyaretçilerine eşsiz deneyim sunuyor.