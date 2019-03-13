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Çok Bulutlu

Mısır'daki "Balina Vadisi", eski dönem deniz canlılarına ışık tutuyor

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneybatısındaki Feyyum eyaletinde 1903 yılında keşfedilen Balina Vadisi (Vadi el-Hitan), barındırdığı soyu tükenmiş balina ve deniz fosilleriyle geçmiş dönem deniz canlılarına ışık tutuyor.

13.03.2019

UNESCO tarafından 2005 yılında Dünya Mirası listesine alınan bölgede kurulan Fosil ve İklim Değişikliği Müzesi`nde sergilenen balina, timsah ve diğer canlıların fosilleri, ziyaretçilerine eşsiz deneyim sunuyor.
Fotoğrafta, "Sirenia" isimli deniz ineğinin fosili görülüyor.
Fotoğrafta, "Dorudon" isimli balina fosili görülüyor.
Fotoğrafta, "Dorudon" isimli balina fosili görülüyor.
Fotoğrafta, "Sirenia" isimli deniz ineğinin fosili görülüyor.
UNESCO tarafından 2005 yılında Dünya Mirası listesine alınan bölgede kurulan Fosil ve İklim Değişikliği Müzesi`nde sergilenen balina, timsah ve diğer canlıların fosilleri, ziyaretçilerine eşsiz deneyim sunuyor.
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