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Mısır'da Kurban Bayramı hazırlıkları

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Mısır'ın başkenti Kahire'nin en büyük hayvan pazarı Seyyide Zeynep bölgesinde bayram telaşı yaşanıyor.

06.08.2019

Pazarda, ülkenin bir çok bölgesinden Kahire`ye getirilen büyük ve küçükbaş hayvanların satışı yapılıyor.
Fotoğraf: AA
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