Mısır'da at yetiştiriciliğin merkezi: Demo köyü

"Atların güzellik kraliçesi" olarak da isimlendirilen safkan Arap atlarının en yaygın olarak yetiştirildiği yerlerden biri olan başkent Kahire`nin 130 kilometre güneyindeki Dimu Köyünde, ailelerin neredeyse tamamının içlerinde atların bakıldığı haralar ve eğitim alanlarının yer aldığı küçük at çiftlikleri bulunuyor.

At eğitmenliği ile meşhur köylüler geçimlerini tümüyle bu işten kazanıyor. Bu nedenle Dimu Köyü, halk arasında "Bin at eğitimcisinin köyü" olarak da adlandırılıyor.

Arap atları zorluklara karşı olan tahammül gücü, ince ve yumuşak yeleleri, büyük, geniş ve parlak gözlerinin yanı sıra küçük kulaklarıyla da diğer atlardan ayrılıyor.

Köyde atlar yerli, yarış, gösteri ve güzellik amaçlı olmak üzere dört kategoride büyütülüp yetiştiriliyor ve bu şekilde sınıflara ayrılarak eğitiliyor.

Köydeki at eğitmenlerinden Muhammed Kamil, at yetiştiriciliği ve eğitmenliğinin Allah tarafından kendilerine verilen bir lütuf olduğunu düşünüyor.

Hazreti Muhammed`in "Atlar kıyamet gününe kadar hayırla beslenir" şeklindeki hadisini hatırlatan Kamil, at eğitmenliğini bu köyde öğrendiğini ve burada başladığını ancak şu anda bu işi Kuveyt`te sürdürdüğünü anlattı.

Arap atlarına DNA kontrolü Safkan Arap atlarının DNA testine tabi tutulduğunu aktaran Kamil, Arap atlarının boyunlarının aşağı kısmında "mühür" olarak ifade edilen bir işaret bulunduğuna dikkati çekti.

Güzellik yarışmalarına katılacak atlar için özel hazırlık Güzellik yarışmaları için ayrılan atlara önce yürüyüş teknikleri öğretiliyor. Yürürken ayaklarından birinin diğerinin önüne geçmemesi, durduğu zaman ön ayaklarının "11" gibi birbirine paralel, arka ayaklarının ise ters "V" gibi durması gerekiyor.

Gösteri ve düğünlerde dans eden atlar Yüz ile vücut arasında aranan uyumu sağlayamamaları nedeniyle güzellik yarışmasına girmeleri uygun görülmeyen safkan Arap atları ise gösteri ve düğünler için yine özel olarak eğitiliyor.