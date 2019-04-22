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Mısır'da 7. Uluslararası Davul Festivali

Mısır'ın başkenti Kahire'de 7. Uluslararası Davul Festivali düzenlendi.

22.04.2019

22 ülkenin katılımıyla gerçekleşen festivalde renkli görüntüler oluştu.
Festivale katılanlar Muizz caddesinden yöresel dans ve şarkılar eşleğinde el-Zahir Sultan Baybars caddesine yürüdü.
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