Mısır Refah Sınır Kapısı'nı çift taraflı açtı

Kapının ne kadar açık kalacağına dair bilgi alınamadı.

Bakanlık, Mısır yönetiminin sadece Mısır`dan Gazze`ye tek taraflı geçişlere ve ürün nakline izin vereceğini duyurmuştu.

İsrail, kontrol ettiği kapılardan 4`ünü yıllardır kapalı tutarken, çeşitli kısıtlamalarla ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı`nın çalışmasına izin veriyor.