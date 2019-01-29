Mısır Refah Sınır Kapısı'nı çift taraflı açtı

Mısır makamlarının, Refah Sınır Kapısı`nı çift yönlü açmasının ardından kapıdan geçişlere başlandı.
Gazze`den sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi Mısır tarafına geçti.
Kapının ne kadar açık kalacağına dair bilgi alınamadı.
Mısır yönetimi 3 Temmuz 2013`teki askeri darbe sonrası zaman zaman kısa süreliğine açtığı Refah Sınır Kapısı`nı geçen mayıs ayından bu yana açık tutuyordu.
Noel nedeniyle 7 Ocak`ta kapalı olan Refah Sınır Kapısı`nın Hamas`ın idareyi devralmasının ardından tekrar "çift taraflı" açılıp açılmayacağı merak konusu olmuştu.
Hamas`a bağlı İçişleri Bakanlığı, Filistin yönetiminin görevlilerini çekme kararının ardından 7 Ocak`ta Refah Sınır Kapısı`nın idaresini teslim almıştı.
Bakanlık, Mısır yönetiminin sadece Mısır`dan Gazze`ye tek taraflı geçişlere ve ürün nakline izin vereceğini duyurmuştu.
Gazze Şeridi`ne açılan 7 sınır kapısından Mısır`ın denetimi altındaki Refah hariç 6`sı İsrail`in kontrolünde bulunuyor.
İsrail, kontrol ettiği kapılardan 4`ünü yıllardır kapalı tutarken, çeşitli kısıtlamalarla ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı`nın çalışmasına izin veriyor.