Miniklerin can dostları ile neşeli eğitimi

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yaptığı açıklamada, proje sayesinde öğrencilerin sokakta korktuğu hayvanlarla okulda dostluk kurduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bazı sınıflarımızda su kaplumbağası, kanarya ve farklı hayvanlar bulunuyor. Bahçede içerisinde tavuk, horoz ve ördeklerinde olduğu bir barınak yapmışlar. Ördekler için de küçük bir havuz yapmışlar. Biz bunu yaparak hayvan sevgisini ve çocukların hayvanlara olan ilgisini artırmak istiyoruz. Hayvan sevgisini geliştirmek adına mutlaka her okulumuzun bir hayvanı olsun diyoruz."