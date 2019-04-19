TRT Haber

19
Nisan 2019
Cuma
Çok Bulutlu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  8ºC
Çok Bulutlu

Minik polislerden denetim

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda trafik denetimi gerçekleştirdi.

19.04.2019

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimleri tamamlayarak "Trafik Dedektifi" kartlarını alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyesi 25 çocuk, görevli polislerle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı`nda trafik denetimine katıldı.
Trafik polisleriyle iki ayrı noktada ekip halinde denetim yapan polis üniformalı çocuklar, sürücülere trafik kurallarına ilişkin sorular yöneltti, sürücülere çeşitli hediyeler verdi.
Yaya trafiğini de denetleyen çocuklar, yayaların yeşil ışık yanmadan geçmemeleri, kırmızı ışıkta kaldırımda beklemeleri konusunda anons yaparak uyarılarda bulundu.
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER