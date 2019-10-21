Mini bıçakların ustası "Şirin Baba"nın Guinness hayali

İstanbul`da bir fotoğrafçının yanında çırak olarak çalışmaya başlayan ve 1972 yılında açtığı "Şirin Fotoğrafçılık" stüdyosu ile 1996 yılına kadar fotoğrafçılık yapan Erdoğan Güzel, 1990 yılında başladığı çiçekçilik işletmesine de "Şirin Çiçekçi" ismini verdi.

Bir dönem ut ve süs eşyası imalatı da yapan Güzel, iş yerlerine "Şirin" adı verdiği için Sivas`ta "Şirin Baba" olarak tanındı.

Son olarak 24 yıl önce başladığı bıçak imalatını Sivas`taki küçük atölyesinde sürdüren 8 çocuk babası Erdoğan Güzel, yaptığı açıklamada, zanaatı çocukluğundan beri çok sevdiğini söyledi.

Güzel, 50`li yaşlarda bıçakçı olduğunu belirterek, "Durgun suya taş attım, haleyi genişletiyorum. Asıl amacım, Sivas`ı basında güzel yerlerde görmek. Ülkeme, bayrağıma, vatanıma ve milli sınırlarıma aşık olduğum gibi, Sivas`ın da aşıklarından birisiyim." dedi.

Guinness`e girmek için sponsor arıyor Sivas bıçağının yanı sıra farkındalık amacıyla mini bıçaklar da ürettiğini anlatan Güzel, 7 milimetrelik bıçak ve 2 santimetrelik açılır kapanır çakısıyla Guinnes Rekorlar Kitabı`na girmek istediğini dile getirdi.

"Türkiye şampiyonuyum, Guinness`e adayım." diyen Güzel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye`nin en küçük bıçaklarını yaptım. Burada amacım şampiyon olmak değil farkındalık edinmek, zanaata dikkati çekmek. Guinnes yetkililerini Sivas`a davet ettiğim zaman konaklamalarını, yemelerini, içmelerini, kişisel masraflarını karşılamam için kabaca 60 bin lira hesap çıkardılar. Ben zanaatkarım, karnımı zor doyuruyorum."

Güzel, minik bıçaklarıyla Guinness Rekorlar Kitabı`na girmek için sponsor desteği beklediğini de ifade etti.

Farklı tarzıyla dikkati çekiyor Farklı giyim tarzı ve 10 parmağındaki yüzüklerle dikkati çeken Güzel, şunları kaydetti: "Marjinal görüntümün çok ilginç bir hikayesi var. Etkinliklerde kişiler sanatımla ilgilenmiyor. Onları bandanam, takılarım, yüzüklerim ilgilendiriyor. Ben bu ilgi alanlarını kullanıyorum. Standın etrafında kalabalık toplanınca teknik olarak bıçak nasıl kullanılır onu anlatıyorum. Her şeyin kültür olduğu gibi bıçak kullanmanın da kültür olduğunu ifade ediyorum."

Kendisine "Şirin Baba" diye hitap edilmesinden çok mutlu olduğunu aktaran Güzel, yaptığı özel bıçakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile pek çok bürokrata da hediye ettiğini dile getirdi.