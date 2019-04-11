Milyonlarca tarihi belge Osmanlı Arşivi'nde

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Osmanlı Arşivi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde yer alıyor.

Arşivde, Osmanlılar dönemine ait siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik hayata ışık tutan yaklaşık yüz milyon belge bulunuyor.

Osmanlı Arşivi’nde yer alan belgelerin geçmişi, 1100’lü yıllara dek uzanıyor.

Yüzyılların verdiği yorgunlukla deforme olan belgeler, uzman bir ekipten oluşan restorasyon bölümünde titizlikle onarılıyor.

Ehil ellerde yapılan restorasyon sayesinde birbirinden kıymetli belgeler kurtarılarak gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Belgeler, onarıldıktan sonra fotoğrafları çekilerek dijital ortama aktarılıyor.

Araştırmacıların istedikleri belgeleri rahat bir şekilde bulabilmeleri için dijital ortama aktarılırken uygun anahtar kelimeler ve açıklamalar yazılıyor.

Osmanlı Arşivi’nden başta akademisyenler olmak üzere her kesimden insan faydalanabiliyor.