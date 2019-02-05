Milli sporcu Şahika Ercümen'den Antarktika'da tarihi dalış

Zodyak botla dalış noktasına gelen Ercümen, su sıcaklığının 0 derece olduğu bölgede dalışını yaptı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk ekibinin kıtadaki çalışmaları başladı.

Ercümen, dalış öncesi gemideki son hazırlıklarını yaptı. Türk bilim insanlarıyla kıtaya giden milli sporcu Ercümen de ekibin ilk durağı olan Antarktika`nın King George Adası`nda ilk dalışını gerçekleştirdi.

Ercümen, son hazırlıklarının ardından güverteden kendisini dalış noktasına götürecek olan zodyak botların olduğu alana geçti. Sefer kapsamında kaldıkları araştırma gemisinden zodyak botlarla açılan Ercümen`e 6 kişilik ekip eşlik etti.

Ercümen, son hazırlıklarının ardından güverteden kendisini dalış noktasına götürecek olan zodyak bota bindi. Milli sporcu Ercümen, son hazırlıklarını tamamlamasının ardından tüpsüz dalışını gerçekleştirdi.

Son hazırlıklarının ardından zodyak bota binen Ercümen’i ekip lideri Doc. Dr. Burcu Özsoy (solda) ve İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Bilge Tutak (sağda), uğurladı. Ercümen, su sıcaklığının sıfır derece olduğu bölgede, soğuğa karşı özel bir koruyucusu olmayan elbiseyle 2 dakika süren bir serbest dalış yaptı.

Ercümen, hazırlıklarının ardından, kendisine eşlik edecek İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Burak Karacık (sağda) ile dalış yapacağı bölgeye gitmek üzere zodyak bota bindi. Dalış sporunda Türkiye`de ilklere imza atan Ercümen, dondurucu sularda Türk bayrağını dalgalandırarak Antarktika`da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Hazırlıklarının ardından, zodyak bota binen Ercümen, dalış öncesi nefes çalışması yaptı. Milli sporcu Ercümen`e bu dalışında Yeni Zelandalı dalış eğitmeni Jonathan Francis Sunnex eşlik etti.

Hazırlıklarının ardından, zodyak bota binen Ercümen, Türk bayrağı açtı. Ercümen, aynı zamanda iklim araştırmaları, jeofizik, biyoloji, deniz bilimleri ve diğer birçok bilim dalları için "doğal laboratuvar" özelliği taşıyan kıtada, Türk bilim insanlarının çalışmalarına da katkı sundu.

Ercümen’e eşlik eden İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Burak Karacık (sağda), su sıcaklığının 0 derece olduğu suya girmeden önce botta kendini motive etmek için bağırdı. Milli sporcu, dalışı sonrası 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi`ne katılan bilim insanlarının projeleri için denizden sedimantasyon örneği aldı. Böylece Ercümen, Antarktika`nın soğuk sularında 1 saat kaldı.

Zodyak botla dalış noktasına gelen Ercümen, son hazırlıklarını tamamladı. Ercümen, Antarktika`daki dalışına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kıtada serbest dalış yapan ilk Türk kadını olmanın, hayatının en gurur verici olaylarından biri olduğunu belirten Ercümen, suyun çok soğuk olduğunu söyledi.

Zodyak botla dalış noktasına gelen Ercümen şnorkelini taktı. Ercümen, şöyle devam etti: "Antarktika`dayız, bunu bilerek daldık ama gerçekten insan şartlarını zorlayan bir soğukluk var. Burada dalış yapmak bizim için de bir ilk. Sembolik de olsa bilim çalışmasının bir parçası olarak Antarktika`da bayrağımızı dalgalandırmak soğuğu ve acıyı unutturuyor, öyle müthiş bir gurur var içimizde."

Zodyak botla dalış noktasına gelen Ercümen, son kez nefesini düzenledi. Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında geldiği kıtada, hava şartlarının uygun olması halinde başka dalışlar da yapmak istediğini dile getirdi.

Türk bilim insanlarıyla kıtaya giden serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği beyaz kıtanın King George Adası’nda ilk dalışını gerçekleştirdi. Yaptığı dalışlarla Türk bilim ekibinin de çalışmalarına katkı sunmak için elinden geleni yapacağını vurgulayan Ercümen, "Özellikle Cumhurbaşkanlığımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımız Mustafa Varank`a böyle önemli bir olayın bir parçası olmama vesile oldukları ve ülkemizi temsil etme fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Zodyak botla dalış noktasına gelen Ercümen, su sıcaklığının 0 derece olduğu bölgede Türk bayrağı açtı. Öte yandan Varank, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy`la telefonla görüşmesi yaparak, bilim ekibinin durumu ve milli sporcu Şahika Ercümen`in gerçekleştirdiği dalış hakkında bilgi aldı.

Zodyak botla dalış noktasına gelen Ercümen, su sıcaklığının 0 derece olduğu bölgede son nefes alımlarını yaptı.

Zodyak botla dalış noktasına gelen Ercümen, su sıcaklığının 0 derece olduğu bölgede yaptığı dalışının ardından su yüzeyine çıktı.

Zodyak botla dalış noktasına gelen Ercümen, su sıcaklığının 0 derece olduğu bölgede yaptığı dalışının ardından üşüyen ellerini sıcak su yardımı ile ısıttı.

Zodyak botla dalış noktasına gelen Ercümen, su sıcaklığının 0 derece olduğu bölgede dalışını yaptı.

Zodyak botla dalış noktasına gelen Ercümen, su sıcaklığının 0 derece olduğu bölgede dalışını gerçekleştirdikten sonra su altında keşif yaptı.