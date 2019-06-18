Milli savaş uçağının modeli Paris'te sergileniyor

TBMM Başkanı Şentop: Mursi onu hapsedenlerden daha hürdü

Türkiye`nin ilk yerli savaş uçağı Paris`te görücüye çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli savaş uçağının birebir modelini ilk kez sergiledi.

Milli savaş uçağı, dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarı olan Paris Airshow`da sergileniyor.

Fuarda, uçağın birebir ölçekli dış geometri modeliyle motor yerleşimi, dahili silah yuvalarının yerleri, kokpit konsepti ana hatlarıyla görülebiliyor.

Fuarda milli savaş uçağı büyük ilgi gördü. Pek çok ülkenin hava kuvvetlerinden yetkililer uçağın tanıtıldığı alana gelerek açılışta hazır bulundu, projeden bilgiler aldı.

Fuar`da konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Avrupa`nın en büyük savaş uçağını 10 sene geçmeden hava kuvvetlerimize teslim edeceğiz." dedi. Uçağın ilk uçuşunun 2025`te gerçekleşeceğini ifade eden Kotil, bu uçağın beşinci nesil ve F35 ayarında bir uçak olduğunu belirtti.

Türkiye`nin ilk yerli uçağının kanat açıklığı 12 metre, uzunluğu ise 19 metre. Uçaklarda, tamamen yerli mühimmat kullanılacak.

Projenin yerli paydaşları arasında ASELSAN ve TÜBİTAK da bulunuyor.

Türkiye; ABD, Rusya ve Çin`den sonra 5. nesil muharip savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip 4. ülke oldu.

Milli Muharip Savaş Uçağı, 2030`lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması öngörülen F-16 savaş uçaklarının yerini alacak.

İlk etapta 6 geliştirme aracı hazırlanacak ve seri üretime geçilecek. Seri üretime kadar 400 adetlik uçak siparişine ulaşılması öngörülüyor.

Paris Havacılık Fuarı`nda TK129 Atak helikopteri uçuş gösterisi yaptı.