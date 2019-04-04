Milli Saraylar'ı ilk üç ayda 335 bin turist ziyaret etti

15 Temmuz'dan bu yana 240 bin FETÖ'cü hakkında işlem yapıldı

Milli Saraylar`dan yapılan açıklamaya göre, 2019`un ilk çeyreğinde Milli Saraylar`ı ziyaret edenlerin sayısı, önceki yıla kıyasla yüzde 11 artış gösterdi.

Yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistlerin sayısında da yoğun bir artışın gözlendiği Milli Saraylar’ı ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı 2018`in aynı dönemine göre yüzde 48 artış göstererek, 120 binden 178 bine çıktı.

Ziyaretçi sayısında en yoğun ilgiyi gören Dolmabahçe Sarayı`nı, önceki yıl 192 bin 142 kişi ziyaret ederken, saray bu yılın ilk üç ayında 245 bin kişinin ilgi odağı oldu.

Anadolu Yakası`nda en çok ziyaretçi ağırlayan Beylerbeyi Sarayı`nı ziyaret edenlerin sayısı ise 25 binden 27 bine çıktı. Ihlamur Kasrı ise 2018`deki gibi 19 bin kişiyle sıralamada üçüncü oldu.