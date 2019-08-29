Milli Mücadele'nin emanetlerine gözü gibi bakıyor

Hayatını koleksiyona adayan Erkan`ın, Kurtuluş Savaşı koleksiyonunda, Milli Mücadele`nin nasıl başladığı, Türk milletinin bağımsızlığı için verdiği destansı mücadeleyi anlatan belgeler bulunuyor.

Halkın mücadeleye katılımını sağlamak için yapılan afişler, savaş dönemi pulları, Atatürk`ün imzalı belgeleri ve mücadeleye damga vurmuş kişilerin fotoğraflarına birçok eserin yer aldığı koleksiyonda, Atatürk adına çıkarılan idam fermanı ve buna karşı Anadolu`dan 141 din adamının imzasının bulunduğu fetvanın orijinal belgesi dikkati çekiyor.

Koleksiyonuyla ilgili bilgi veren Erkan, Kurtuluş Savaşı ile ilgili malzeme toplamaya İzmir`de askerlik yaptığı sırada gördüğü bir fotoğrafın izinden gitmesiyle başladığını söyledi.

Bu konuda 1981`den beri koleksiyon yaptığını belirten Erkan, "İlk olarak, yurdumuzu işgal eden İngiliz, Fransız, İtalyan, bunun yanı sıra Kudüs`te eğitilerek Antep, Maraş ve Urfa`ya gönderilen Fransız ordusu komutasındaki Ermeni çetelerinin fotoğraflarını topladım. O dönemde basılan propaganda kartlarına büyük ilgi duydum. Dünyanın ilk milli kurtuluş savaşı propaganda kartlarını Türkler yaratmışlardı." diye konuştu.

Mücadeleye önderlik eden kişilerin 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin inşa dönemindeki fotoğraflarını ve onları vatan savunmasında gösteren imzalı-imzasız portrelerini topladığını anlatan Erkan, şöyle devam etti: "Bir süre sonra belgelerin önemli olduğunu anladım ve toplamaya başladım. Bunların bir kısmı duvar afişleri, kamunun bastığı afişlerdir ve genellikle duyuru şeklindedir. Yine mücadele esnasında basılan broşürler ve bültenler de vardı, onları da topladım. İstiklal Marşı ve Sakarya Marşı`nın notalarını, Anadolu`da köy kahvelerine kadar dağıtılan halk destanlarını da bir araya getirdim. Büyük boy fotoğraflar var. Özenle stüdyo fotoğrafçılarına çektirilmiştir. Bunları toplamanın çok önemli olduğunu gördüm ve 300`e yakınını bir araya getirdim."

"Bu dönemde iki tür pul ve damga var" Erkan, savaş zamanındaki pullara da koleksiyonunda yer verdiğine işaret ederek, "Herhangi bir devlet başka ülkeyi işgal etmeye başladığında kendi bayrağını, parasını ve pullarını basar. Bu dönemde iki tür pul ve damga var. Osmanlı pullarının üzerine kendi ülkelerinin ismini yazarak posta damgalarını kullanmışlar. Diğer taraftan Ankara Hükümeti de kendi pullarını kullanmıştır." ifadelerini kullandı.

O dönemde kullanılan pullarla ilgili bir olayı da anlatan Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuvayımilliye, Feke`ye giriyor, postaneye gidip mektup atmak istiyorlar, pul yok. Feke Kuvayımilliye komutanları Doğan ve Ruhi beyler, bir kaşe yaptırıp, `Feke Kuvayımilliyesi Doğan ve Ruhi Bey` diyorlar. Postanedeki diğer pullara bu sürşarjı yapıp kullanıyorlar. Bu pulların parasını da kaç adet ise titizlikle tespit ederek Ankara`daki posta idaresine gönderiyorlar. Antep direnişinde Kilis`te pul kalmıyor, sigara kağıtlarına, `Kilis Kuvayımilliyesi 5 Kuruş` yazarak, posta pulu olarak kullanıyorlar. Posta tarihimizde çok önemli yeri olan bu değerleri de bir araya getirdim."

"Kurtuluş Savaşı ruhunun tekrar yüceltilmesi son derece önemli" Erkan, koleksiyonun Kurtuluş Savaşı dönemine ışık tutması açısından çok değerli olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: "İnsanlar zor duruma düştükleri zaman tarih denen büyük hafızanın hazinesine başvururlar. Bunlar, raflardaki, kütüphanelerdeki kitaplardır, kimi zaman görsel malzemelerdir. Bu görsel malzemelerin halkı aydınlatmak, sorunlar karşısında uyarmak konusunda son derece önemli olduğunu düşünüyorum. O nedenle adım adım bu eserleri topladım. Bugün Türkiyemiz büyük kuşatma altında. Akdeniz`de ve güney sınırlarımızda, Ege adaları konusunda bir kuşatma altındayız. Bugün o Kurtuluş Savaşı ruhunun tekrar yüceltilmesi, halka iletilmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum."

Koleksiyon 3 bin parçadan oluşuyor Eşinin desteğiyle oluşturduğu koleksiyonda 3 bin eserin bulunduğunu dile getiren Erkan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu özel koleksiyon şu anda Türkiye`nin en büyük koleksiyonu. Devleti söylemiyorum, devlet Kurtuluş Savaşı konusundaki en büyük arşive sahiptir. Müzayede yapan bir şirkette çalışıyorum. Türkiye`deki bütün koleksiyoncuları tanıyorum. Bir kişi Atatürk fotoğrafını daha çok toplamış olabilir. Bu ayrı bir şeydir. Benim ifade etmek istediğim; Kurtuluş Savaşı`nı kavrayan ve hiçbir boşluk bırakmadan her şeyi ortaya koyan koleksiyon yok."

Koleksiyoncular Derneğinin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Erkan, şunları kaydetti: "Ankara`da, Türkiye`nin en büyük sergisinin açılmasını düşünüyoruz. Bir katı 1. Dünya Savaşı, bir katı tamamen Kurtuluş Savaşı, diğer katı ise Cumhuriyetin ilanı ve inşası olsun. Bununla birlikte 5 konuda kitap hazırlamak istiyoruz. Bunlardan biri, Kurtuluş Savaşı`nın önderleri. Bu kahramanları tek tek tanıtmak arzusundayız. Kronolojik olarak Kurtuluş Savaşı`nı anlatan fotoğraflarla bir albüm-kitap hazırlamayı düşünüyoruz. Ayrıca Kurtuluş Savaşı`nda Ankara konusunu ayrıntılarıyla ele alacağız."