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Milli itfaiyeciler şampiyonluk için yola çıktı

İtfaiye Sporları Türkiye Erkek Milli Takımı, Rusya'da gerçekleştirilecek Arama Kurtarma ve Yangın Sporları Dünya Şampiyonası'nda birincilik için yola çıktı.

07.09.2019

İtfaiye Sporları Türkiye Erkek Milli Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kuruldu.
Takım, 8-16 Eylül tarihlerinde Rusya`nın Saratov kentinde 26 ülkenin katılacağı şampiyonada Türkiye`yi temsil edecek.
İtfaiye bünyesinde görevli bin 380 kişi arasında yapılan eğitimler sonucunda 8 itfaiyeci seçildi.
İtfaiyeciler, şampiyonaya Buca ilçesindeki Toros Eğitim Merkezi`nde hazırlandı.
Milli takım, sıcak havada günde çift antrenman yaptı.
İtfaiyeciler, 30 metre koştuktan sonra 12 metre yüksekliğindeki 3 katlı kuleye ellerindeki merdivenlerle en hızlı şekilde tırmanmaya çalıştı.
İdmanlarda parkurdaki engelleri hızla aşan, hortumla hedefe tazyikli su sıkarak alevleri söndürmeye çalışan itfaiyeciler, hırslarıyla dikkat çekti.
Yaklaşık bir ay süren zorlu eğitim dönemini geride bırakan milli sporcular, Rusya`dan madalya ile döneceklerine inanıyor.
Milli takım, Arama Kurtarma ve Yangın Sporları Dünya Şampiyonası`na 7 yıldır katılıyor.
Fotoğraf: AA
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