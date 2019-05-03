Mevlana Müzesi ramazana hazır

Her yıl Mevlana`nın "Ne olursan ol yine gel" çağrısına uyarak dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor.

Geçen yıl Topkapı Sarayı ve Ayasofya`dan sonra 2 milyon 817 bin 386 kişi ile en çok ziyaret edilen 3`üncü müze olan Mevlana Müzesi`nde, özellikle ramazan ayında ziyaretçi yoğunluğunun yaşanması bekleniyor.