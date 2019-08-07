Meşhur Hartlap bıçakları kurbanlıklar için hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Valilik ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla yapılan girişimler sonucu 2017`de Türk Patent ve Marka Kurumunca "coğrafi işaret tescil belgesi" verilen Hartlap bıçağı, keskinliği, sağlamlığı ve uzun ömrüyle biliniyor.

Kahramanmaraş`ta tarihi çok eskilere dayanan bıçak, merkez Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi`nde üretiliyor.

Bıçağın sap kısmında, geleneksel olarak işlenen manda, koç ve keçi boynuzu ile şimşir ağacının yanı sıra fiber veya plastik malzemeler kullanılıyor.

Hartlap Mahallesi`nin en eski bıçakçılarından Bahattin Çelik, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 asır önce başlayan bıçakçılık zanaatını, beşinci kuşak 3 kardeş olarak devam ettiriyoruz." dedi.

Yüzde yüz el yapımı, paslanmaz çelikten bıçak ürettiklerini anlatan Çelik, burada hazırlanan bıçakları, kent merkezinin yanı sıra Türkiye`nin diğer illerine ulaştırdıklarını ifade etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Hartlap bıçağına talebin arttığını belirten Çelik, "Kurban Bayramı hazırlığı bizde 3 ay öncesinden başlıyor. Sabahtan gece saatlerine kadar çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi bıçakları yetiştirmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti hep birlikte gösteriyoruz." diye konuştu.

Çelik, hem sağlam hem de keskin bıçaklar ürettiklerini dile getirerek, "Kaliteli bıçağın püf noktası suyundadır. Suyunu iyi verirseniz bıçağın kalitesini en iyi şekilde tutturmuş olursunuz. Bu da dedelerimizden kalan emanetten, asırların verdiği tecrübeden kaynaklanıyor." dedi.

Diğer bıçak ustası Ökkeş Çelik ise yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bıçağa talebin arttığını kaydetti.