TRT Haber

31
Aralık 2018
Pazartesi
Türkiye

Meşaleli kayakçılar Uludağ’ı aydınlattı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'ın zirvesinde tatilciler için meşaleli kayak şöleni düzenlendi.

31.12.2018

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Meşaleli kayakçılar Uludağ’ı aydınlattı
Yılbaşı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Uludağ`da çeşitli eğlence programları organize edildi.
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