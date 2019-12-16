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Parçalı Bulutlu

Mersinliler kış güneşinin keyfini çıkardı

Mersin'de vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü kentte bazı vatandaşlar kış güneşinin keyfini çıkardı.

16.12.2019

Türkiye`nin birçok yerinde soğuk hava hakim olurken Mersin`de, bahardan kalma bir gün yaşanıyor.
Hava sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü kentte güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, kentteki sahili doldurdu.
Bazı vatandaşlar sahil kenarında yürüyüş yaparken bazıları da banklarda oturup kış güneşinin keyfini yaşadı.
Deniz manzarası eşliğinde vakit geçiren bazı gençler de kitap okudu, bisikletleriyle gezinti yaptı.
Fotoğraf: AA
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