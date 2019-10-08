Mersin'de kaplumbağa yavruları denizle buluştu

Sahilde incelemelerin devam ettiğini aktaran Kıdeyş, şöyle devam etti: "Bu yıl sahilimize 19 anaç kaplumbağa gelerek yumurta bıraktı. Enstitümüzde görev alan araştırmacılarımız aynı zamanda kaplumbağa ve yavru çıkışlarını da takip etti. Bu yıl yuvaların her birinden 65 yavru çıkış yaparak toplamda 1235 sayısına ulaştı. Sahilin iyi korunması yavru çıkışlarının sağlıklı olmasını sağlıyor. Enstitü sahilinde sadece kaplumbağalar korunmuyor aynı zamanda nesli tehlike altında bulunan kum zambaklarının yanında diğer fauna ve florayı da koruyoruz. Bizim için hepsinin ayrı bir değeri ve özelliği var. ODTÜ sahiline çıkan kaplumbağalar bu bölgenin iyi korunmasından dolayı çok şanslı."