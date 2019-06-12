Mersin sahil şeridi çöpten temizlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyinin iş birliğiyle Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil şeridinde atık toplama etkinliği düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (sol önde), katılımcılara destek vererek, çöp topladı. Çevre kirliliğine dikkati çekmek ve vatandaşları çevreye karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyarmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu ile bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri destek verdi.

Seçer, yürüyüş parkuru, kumsal ve kayalıklarda "yengeç" adı verilen çöp toplama aparatıyla temizlik yaptı.

Toplanan atıklar, önce sergilenip sonra geri dönüşüme kazandırılmak üzere ekiplere teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin`in tarım, turizm ve sanayi bakımından zengin bir kent olması sebebiyle çevre hassasiyetinin öneminin büyük olduğunu vurguladı.