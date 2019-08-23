Meralar suya kavuştu, hayvancının yüzü güldü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarına ulaşmakta sıkıntı yaşanan meralara su kuyuları kurdu.
Belediye ayrıca, hayvancılığın güçlenmesi için üreticilere yem desteği de sağlıyor.
Belediye, şimdilerde ise meralarda hayvancılığın geliştirilmesi için kolları sıvadı.
Bu kapsamda mera olarak kullanılan 9 ilçedeki 13 noktada araştırma yapan ekipler, su kuyuları açıp, güneş panelleriyle elde ettikleri enerjiyle suyu meralara taşıdı.
Böylelikle meraya su taşımak zorunda kalan köylünün maliyetini düşüren ekipler, 15 yeni meraya daha su taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yapılan bu çalışmalardan çobanlar da memnun.