Menderes'in idamının üzerinden 58 yıl geçti

15 Mayıs 1950`de DP Genel Başkanı Celal Bayar (sağda), seçimi kazandıkları anlaşıldıktan sonra Rüzgarlı sokaktaki Ankara İl İdare Kurulu binasına gitti. (Arşiv)
11 Haziran 1951`de Cumhurbaşkanı Celal Bayar (sağda), Gazi Koşusunu Başbakan Adnan Menderes (solda) ile birlikte izledi. (Arşiv)
6 Haziran 1953`de Başbakan Menderes (ortada), Ankara Palas`ta yabancı konuk onuruna yemek verdi. (Arşiv)
19 Mayıs 1951`de Başbakan Menderes (sağda), CHP Genel Başkanı İsmet İnönü (solda) ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni öncesi sohbet etti.(Arşiv)
1 Temmuz 1953`de Başbakan Menderes (ortada), Ege gezisinde. (Arşiv)
29 Mayıs 1950`de Başbakan Menderes, Meclis Kürsüsünde, 19.Hükümetin proğramını okudu. (Arşiv)
1 Temmuz 1953`de Başbakan Menderes Ege gezisinde halka hitap etti. (Arşiv)
1 Ocak 1951`de Başbakan Menderes, yurt gezisinden dönüşte havaalanında. (Arşiv)
7 Ocak 1956`da Başbakan Menderes (önde), Konya`da halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Celal Bayar (solda). (Arşiv)
1 Ocak 1951`de Başbakan Menderes, makamında. (Arşiv)
15 Mayıs 1951`de Başbakan Menderes (ortada), Genelkurmay Başkanı Org. Nuri Yamut (solda), Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu (sağda), bir arada. (Arşiv)
7 Ocak 1956`da Başbakan Menderes, Konya Vilayet Konağı önünde halka hitap etti. (Arşiv)
22 Mayıs 1950`de Başbakan Menderes makamında. (Arşiv)
26 Ocak 1958`de, ABD Dışişleri Bakanı John Foster Dulles (solda), Ankara ziyaretinde Başbakan Adnan Menderes (sağda), tarafından karşılandı. (Arşiv)
1 Ocak 1950 Başbakan Menderes. (Arşiv)
11 Haziran 1951`de Cumhurbaşkanı Celal Bayar (sağda), Gazi Koşusunu Başbakan Adnan Menderes (solda) ile birlikte izledi. (Arşiv)
1 Ocak 1951`de Başbakan Menderes (sağ 3), yurt gezisi dönüşünde havaalanında. (Arşiv)
1 Ocak 1951`de Başbakan Menderes (sol 2), yurt gezisi dönüşünde havaalanında. (Arşiv)
15 Temmuz 1950`de Cumhurbaşkanı Celal Bayar (sağ 2), Başbakan Menderes (sağda), Gaziantep Muhribi ile İzmir`den İstanbul`a geldiler. (Arşiv)
19 Mayıs 1951`de Cumhurbaşkanı Celal Bayar (solda) Başbakan Menderes (sağda) ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü (ortada) ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni öncesi sohbet etti. (Arşiv)
Fotoğraf: AA