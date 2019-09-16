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Menderes'in idamının üzerinden 58 yıl geçti

Türkiye demokrasisi için unutulmayacak bir kara leke olarak tarih sayfalarına kazınan merhum Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin üzerinden 58 yıl geçti.

16.09.2019

15 Mayıs 1950`de DP Genel Başkanı Celal Bayar (sağda), seçimi kazandıkları anlaşıldıktan sonra Rüzgarlı sokaktaki Ankara İl İdare Kurulu binasına gitti. (Arşiv)
11 Haziran 1951`de Cumhurbaşkanı Celal Bayar (sağda), Gazi Koşusunu Başbakan Adnan Menderes (solda) ile birlikte izledi. (Arşiv)
6 Haziran 1953`de Başbakan Menderes (ortada), Ankara Palas`ta yabancı konuk onuruna yemek verdi. (Arşiv)
19 Mayıs 1951`de Başbakan Menderes (sağda), CHP Genel Başkanı İsmet İnönü (solda) ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni öncesi sohbet etti.(Arşiv)
1 Temmuz 1953`de Başbakan Menderes (ortada), Ege gezisinde. (Arşiv)
29 Mayıs 1950`de Başbakan Menderes, Meclis Kürsüsünde, 19.Hükümetin proğramını okudu. (Arşiv)
1 Temmuz 1953`de Başbakan Menderes Ege gezisinde halka hitap etti. (Arşiv)
1 Ocak 1951`de Başbakan Menderes, yurt gezisinden dönüşte havaalanında. (Arşiv)
7 Ocak 1956`da Başbakan Menderes (önde), Konya`da halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Celal Bayar (solda). (Arşiv)
1 Ocak 1951`de Başbakan Menderes, makamında. (Arşiv)
15 Mayıs 1951`de Başbakan Menderes (ortada), Genelkurmay Başkanı Org. Nuri Yamut (solda), Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu (sağda), bir arada. (Arşiv)
7 Ocak 1956`da Başbakan Menderes, Konya Vilayet Konağı önünde halka hitap etti. (Arşiv)
22 Mayıs 1950`de Başbakan Menderes makamında. (Arşiv)
26 Ocak 1958`de, ABD Dışişleri Bakanı John Foster Dulles (solda), Ankara ziyaretinde Başbakan Adnan Menderes (sağda), tarafından karşılandı. (Arşiv)
1 Ocak 1950 Başbakan Menderes. (Arşiv)
11 Haziran 1951`de Cumhurbaşkanı Celal Bayar (sağda), Gazi Koşusunu Başbakan Adnan Menderes (solda) ile birlikte izledi. (Arşiv)
1 Ocak 1951`de Başbakan Menderes (sağ 3), yurt gezisi dönüşünde havaalanında. (Arşiv)
1 Ocak 1951`de Başbakan Menderes (sol 2), yurt gezisi dönüşünde havaalanında. (Arşiv)
15 Temmuz 1950`de Cumhurbaşkanı Celal Bayar (sağ 2), Başbakan Menderes (sağda), Gaziantep Muhribi ile İzmir`den İstanbul`a geldiler. (Arşiv)
19 Mayıs 1951`de Cumhurbaşkanı Celal Bayar (solda) Başbakan Menderes (sağda) ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü (ortada) ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni öncesi sohbet etti. (Arşiv)
Fotoğraf: AA
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