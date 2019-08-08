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Meksika kaktüsü ile plastik atıklara çözüm üretiliyor

Meksika kaktüsü dünyanın en büyük çevresel problemi olan plastik atıklar için bir çözüm olabilir mi? Guadalajara kentindeki Atemajac Valley Üniversitesinde çalışan Sandra Pascoe, bunun mümkün olduğunu söylüyor.

08.08.2019

Dikenli armut kaktüsü...
Meksika`nın simgesi durumunda. Ayrıca ülkenin bayrağında da yer alıyor.
Bu ürünün, plastik atıkların azaltılması konusunda bir çözüm olabileceği söyleniyor.
Zira Meksikalı araştırmacı Sandra Pascoe, dikenli armut kaktüsünden ambalaj malzemesi üretti.
Kaktüsleri toksik olmayan katkı maddeleri ile birleştirip farklı türde ambalaj malzemeleri ortaya çıkardı.
Amaçlarının tek kullanımlık ürünler tasarlamak olduğunu söyleyen Pascoe, ambalaj malzemesi testlerine hala devam ediyor.
Yıl sonuna kadar çalışmalarının patentini alarak, 2020’de daha büyük ölçekli üretime geçmek istiyor.
Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Latin Amerika ve Karayipler dünya çapındaki atıkların yaklaşık yüzde 10`unu üretiyor.
Her yıl sekiz milyon tondan fazla plastik okyanuslara karışıyor.
Fotoğraf: AFP
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