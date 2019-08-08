Meksika kaktüsü ile plastik atıklara çözüm üretiliyor

Meksika`nın simgesi durumunda. Ayrıca ülkenin bayrağında da yer alıyor.

Bu ürünün, plastik atıkların azaltılması konusunda bir çözüm olabileceği söyleniyor.

Kaktüsleri toksik olmayan katkı maddeleri ile birleştirip farklı türde ambalaj malzemeleri ortaya çıkardı.

Amaçlarının tek kullanımlık ürünler tasarlamak olduğunu söyleyen Pascoe, ambalaj malzemesi testlerine hala devam ediyor.

Yıl sonuna kadar çalışmalarının patentini alarak, 2020’de daha büyük ölçekli üretime geçmek istiyor.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Latin Amerika ve Karayipler dünya çapındaki atıkların yaklaşık yüzde 10`unu üretiyor.

Her yıl sekiz milyon tondan fazla plastik okyanuslara karışıyor.