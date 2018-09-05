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Mehmetçik Herekol Dağı'nda kuş uçurtmuyor
Siirt'in Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı Herekol Dağı'nda Mehmetçik adeta kuş uçurtmuyor.
Etiketler:
terör
,
Siirt
,
pkk
,
pervari
,
mehmetçik
,
herekol dağı
Kategori :
Türkiye
Tarih : 05.09.2018
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