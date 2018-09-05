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Mehmetçik Herekol Dağı'nda kuş uçurtmuyor

Siirt'in Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı Herekol Dağı'nda Mehmetçik adeta kuş uçurtmuyor.

Etiketler: terör, Siirt, pkk, pervari, mehmetçik, herekol dağı
Kategori : Türkiye
Tarih : 05.09.2018
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