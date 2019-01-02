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BURSA'DA DEAŞ OPERASYONU
Türkiye
Meclisin misafirleri: Papağanlar
Ankara'nın çeşitli yerlerinde görülen ve kökeni tropikal Asya ile Afrika olan yeşil papağanlar, bu kez TBMM Bahçesi'nde görüntülendi.
02.01.2019
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Ankara'nın çeşitli yerlerinde görülen ve kökeni tropikal Asya ile Afrika olan yeşil papağanlar, bu kez TBMM Bahçesi'nde görüntülendi.
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