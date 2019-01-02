TRT Haber

2
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Meclisin misafirleri: Papağanlar

Ankara'nın çeşitli yerlerinde görülen ve kökeni tropikal Asya ile Afrika olan yeşil papağanlar, bu kez TBMM Bahçesi'nde görüntülendi.

02.01.2019

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Ankara'nın çeşitli yerlerinde görülen ve kökeni tropikal Asya ile Afrika olan yeşil papağanlar, bu kez TBMM Bahçesi'nde görüntülendi.
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