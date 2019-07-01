Mavi vatanın amiral gemisi: Nene Hatun

Türkiye`nin en güçlü ve kapasiteli acil durumlara müdahale gemisi "Nene Hatun"un, mavi vatanda eşi benzeri bulunmuyor.

Yalova`da inşa edilen gemi, 2015 yılında denize indirildi.

88 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe, 4 bin 291 groston ağırlığa sahip.

Gemi, dünyanın en zorlu suyolu olan Türk Boğazları bölgesinde 4 yıldır seyir, can, mal ve çevre emniyetini temin etmek amacıyla 7/24 hizmet veriyor.

18 knot seyir hızına, 205 ton çeki gücüne sahip gemide, 20 yataklı hastane yer alıyor.

Saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen gemide yatay 150 metre, dikey 70 metre su püskürtme kabiliyetine haiz yangın söndürme sistemi olan fi-fi 3 notasyonu bulunuyor.

Gemi, bordalarında bulunan kollar aracılığıyla deniz kirliliğine müdahale yeteneği ve 1000 metreküp atık taşıma kapasitesine sahip.

Gemide 100 metre derinliğe insanlı dalış yapabilecek derin su dalış sistemi bulunuyor.

Dalgıçlar, 100 metreye kadar olan herhangi bir batığa, helyum-oksijen ve hava dalışları ile dalış yapabiliyor.

Sistem içinde ayrıca basınç odası mevcut.

Dalgıçlar sudan çıktıktan sonra su içi dekompresyonlarını, basınç odasında yapabiliyor.

Burada tedavilerini daha çabuk görüyorlar ve bir sonraki dalışa hazırlanmış oluyorlar.

Gemide 15 dalgıç görev yapıyor.

Bu dalgıçlar, boğazdaki çatışmalarda, su altı kaynak, yaraların kapatılması ve gemilerin batmasını engellemek amacıyla çalışma yapıyor.

İlk gemi üzeri heliport ruhsatı bulunan "Nene Hatun" gemisinde, 11 ton ağırlığına kadar helikopterin iniş ve kalkış yapabileceği heliport pisti yer alıyor.

1 Temmuz Kabotaj Bayramı dolayısıyla, Türk denizciliğine önemli katkılar sunan "Nene Hatun" gemisi İstanbul Boğazı`nda özel bir seyir gerçekleştirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botlarının da katıldığı seyir sırasında, Milli Sporcu Bilge Çingigiray da Kız Kulesi, Ortaköy ve Heybeliada`da 1 Temmuz Kabotaj Bayramı dolayısıyla özel dalış yaptı.