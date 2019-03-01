"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" ikinci gününde

"Sıfır Atık" ile iki yılda 42 milyon ağaç kurtarıldı

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilecek fiili bir tatbikat olarak gerçekleştiriliyor.

Tatbikatın Doğu Akdeniz`i kapsayan bölümüne, Marmaris Aksaz Limanı`ndan çıkan 5 fırkateyn, 4 hücumbot, 2 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 1 amfibi çıkarma gemisi, 1 akaryakıt gemisi, 4 yeni tip karakol botu, 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi ve 3 yardımcı sınıf gemileri, SAS, SAT ve amfibi hücum timleri, deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurlar, seyir esnasında gece ve gündüz çeşitli eğitimler icra etti.

Beş Adalar`da belirlenen hedefler tam isabet vuruldu Antalya`nın Kaş açıklarına ulaşan birimler, burada planlı faaliyetlerini sürdürüyor. Fiili silah atışları kapsamında kara bombardımanı atışları düzenlendi. Gemiler, Beş Adalar bölgesinde belirlenen hedeflere top atışları yaptı. Adalardaki hedefler tam isabetle vuruldu.

Harbe hazırlık ve idame eğitimleri kapsamında gemilerde yangın ve yara savunma eğitimleri de icra edildi. Ayrıca TCG-Gaziantep Fırkateyni`nin makine dairesi de basına tanıtıldı.

Eğitimler kapsamında, Finike Körfezi`nde SAT komandolarınca helikopterden sarkıtılan halattan serbest kayma yöntemiyle gemi güvertesine iniş yapılarak, fastrope (gemiyi ele geçirme eğitimi) yapıldı. SAT komandoları görevlerini başarıyla tamamladı.

"F16 tehdidi engellendi" Tatbikatlar kapsamında, gemilerin hava savunma harbi ihtiyacını karşılamak maksadıyla, hava kuvvetleri unsurları ile müşterek eğitimler icra edildi. Bu kapsamda senaryoya göre, kırmızı kuvvetlere ait iki F16 uçağının yarattığı tehdit, gemilerden hava savunma harbi reaksiyonları uygulanarak engellendi.