"Mavi derinliklerin kaşifleri" Kaş'ta yetişiyor

Doğası ve dalış noktası sayısının fazlalığıyla dikkati çeken Antalya`nın Kaş ilçesi, Türkiye`nin farklı bölgelerinden eğitim için gelen dalgıçlara ev sahipliği yapıyor.

Akdeniz`in en gözde su altı turizmi mekanlarından olan Kaş`a gelen vatandaşlar, buradaki dalış okullarında eğitim alıp dünyanın farklı sularında dalış gerçekleştiriyor.

Su altı fauna ve florası bakımından oldukça zengin olan Kaş`taki dalış noktalarına, eğitim için gelenlerin yanı sıra keşif ve deneme dalışı için gelen ziyaretçiler de ilgi gösteriyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Eğitmeni Barış Şeker, Kaş`ta verilen dalış eğitimleriyle bugüne kadar çok sayıda dalgıcın yetiştirildiğini söyledi.

Kaş`ta 20 civarında dalış okulunun bulunduğunu belirten Şeker, "Biz burada birbirimizi kontrol edebiliyoruz. Burada aldığınız dalış eğitimi diğer bölgelere göre biraz daha iyi oluyor. Su altında bir eğitmen başka bir eğitmenin hatasını gördüğü zaman bunu direkt söylüyor ve bu da daha iyi bir eğitim verilmesini sağlıyor." dedi.

"Burada bakkala dahi gitseniz eğitmenim diyor" Şeker, ilçede verilen eğitimlerde daha çok fabrikasyon sistemlerin kullanıldığını aktararak, şunları söyledi: "Eğitim dizgesinde herhangi bir eksiğimiz olmuyor. Materyallerimiz sağlam, malzememiz çok fazla, dolayısıyla Kaş`ta eğitim almak daha avantajlı. Kaş, dalış noktaları çok yakın, çok fazla opsiyon var. Burada bakkala dahi gitseniz eğitmenim diyor. Bunlar eğitimi daha da kolaylaştırıyor."

"Su altı canlılığı olarak gayet geniş bir hazneye sahip" Dalış eğitmeni asistanı Deniz Torun ise Kaş`ın Türkiye`de dalgıçlar tarafından en fazla tercih edilen alanlar arasında yer aldığını belirterek, şöyle konuştu: "Burada staj yapıyorum, 3 yıldız dalıcı sertifikamı aldım. Kaş`a ilk geldiğimde çok etkilenmiştim. Kaş`ta bir sürü dalış noktası var, su altı canlılığı olarak gayet geniş bir hazneye sahip. Bütün dalgıçlara buraya gelmelerini öneriyorum. Kaş`ta verilen eğitimden gayet memnunum, zaten Kaş birçok dalıcıya eğitim konusunda ev sahipliği yapmıştır."