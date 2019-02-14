Marmara Gölü'nün yükselmesi balıkçıların yüzünü güldürdü

Metrekareye düşen 402 kilogram yağışla, verilerin kaydedilmeye başladığı 1938 yılından bu yana en yağışlı ocak ayını geride bırakan Manisa`da, Salihli ile Gölmarmara ilçeleri arasındaki Marmara Gölü`nde doluluk oranı yüzde 30 seviyesine yükseldi.

Tepeli pelikan ve küçük karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil 20 bin su kuşuna ev sahipliği yaparak, 2017 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen Marmara Gölü`ndeki su oranı, geçen ay düşen rekor yağışlarla birlikte 90 milyon metreküpe çıktı.

Yaklaşık 3 ay önce su seviyesinin düşüklüğünden kaynaklanan sığlık nedeniyle tekneleriyle ava çıkamayan balıkçılar, suların yükselmesiyle yeniden ava başladı.

Derinlik 50 santimetreye kadar düştü Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, yaptığı açıklamada, DSİ tarafından kurulan setlerle suni depolama gölü olarak hizmet vermeye başlayan ve yılda ortalama 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası ile buluşturan Marmara Gölü`ndeki su miktarının ekim ayında 15 milyon metreküpe kadar gerilediğini, doluluk oranının yüzde 5`lere, göldeki derinliğin ise yer yer 50 santimetrelere kadar düştüğünü ifade etti.

"Bereketli bir sulama sezonu geçireceğimizi ümit ediyorum." Eker, bölgenin ocak ayında yoğun yağış aldığına dikkati çekerek, "Marmara Gölü`nde şu anda yüzde 30 doluluk oranımız var, 90 milyon metreküpten fazla suyumuz var. Geçen seneden de iyi durumdayız, bu sene yağışlar bizim adımıza sevindirici oldu. Doluluk oranlarımızın daha da artmasını bekliyoruz. Çünkü, daha nisan yağışlarımız da var. Göllerimiz ve barajlarımızın biraz daha dolacağını düşünüyorum. Bereketli bir sulama sezonu geçireceğimizi ümit ediyorum." dedi.

Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Rafet Kerse, gölün sulama faaliyetlerinin yanı sıra, bölgede yaşayan köylüler için önemli bir geçim kaynağı olduğunu, göl çevresindeki 7 mahalleden 160 civarında balıkçının buradan faydalandığını söyledi.

"Bol bir şekilde balık çıkıyor." Kerse, daha önce göldeki su seviyesinin yarım metrelere kadar düşmesi nedeniyle kayıklarla ava çıkamadıklarını belirterek, "Şu anda gölde doluluk oranı yüzde 30 civarında. Gördes Barajı`ndan su akışı buraya devam ediyor. Bu gölün kurumaması için çalışmalar devam ediyor. Şu anda göldeki su seviyesi arttı, balıkçılar gölde rahat bir şekilde gidip gelebiliyor. Balıkta bir sıkıntı yok, bol bir şekilde balık çıkıyor." diye konuştu.

Gölden yılda ortalama 100 ton balık avladıklarını hatırlatan Kerse, şunları kaydetti: "Su seviyesi burada ne kadar yüksek olursa yakaladığımız balık da o kadar artıyor. Su seviyesi düştüğünde ise balık çamura yatıyor ve yakalanmıyor. Daha önce bunu tecrübe ettik. Suyun tam dolu olduğu dönemlerde 120, 130 ton civarında balık tuttuk."