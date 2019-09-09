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Mantı şehri Kayseri gastronomi turizmine aday

Mantı denilince akla gelen, pastırma ve sucuğuyla ünlü Kayseri, çeşit çeşit hamur işleri, mantının pek çok çeşidi ve unutulmaya yüz tutmuş yemekleri ile gastronomi kentleri arasında yer almak için kolları sıvadı.

09.09.2019

Mantı, pastırma ve sucuğuyla meşhur Kayseri, çeşit çeşit hamur işleri, mantının pek çok çeşidi ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleriyle gastronomi kentleri arasında yer almak istiyor.
Erciyes Kış Sporları Merkezinde, Rusya, Almanya ve Ukrayna gibi ülkelerden turistleri ağırlayan, Kapadokya`yı ziyarete gelen turistlerin uğrak noktalarından Kayseri, mutfağındaki lezzetlerini de dünyaya açmayı hedefliyor.
Bir kaşığa 40`tan fazla sığan meşhur mantısıyla, pastırması, sucuğu, yağlaması, pöçü ve tatlılarıyla bilinen Kayseri mutfağı, yerli ve yabancı turistlerin damaklarını da tatlandırmaya aday.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte kayak turizminin yanı sıra sağlık, doğa, kültür, balon ve gastronomi turizmini de daha etkin hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.
Büyükkılıç, Kayseri`nin avantajlarını ve değerlerini ön plana çıkaracaklarını belirtti.
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ekonomiyi canlandırma konusundaki bir çalışmalarının da gastronomi üzerine olacağını vurguladı.
Fotoğraf: AA
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