Manisa'da hünnap hasadı başladı

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Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, ilçede bu yıl hünnap üretiminin 200 tonun üzerine çıkmasını ve kilogramının 8 ila 10 lira arasında satılmasını beklediklerini bildirdi.

Çin`de "ölümsüzlük meyvesi" olarak anılan ve şifalı olduğu belirtilen hünnabın Türkiye`de üretildiği merkezlerden olan Manisa`nın Demirci ilçesinde çiftçiler hasat mesaisine başladı.

Hünnap üretimi Demirci`ye bağlı 79 mahallede yapılıyor.

Tarım işçileri, sabah erken saatlerde tarlalara giderek hünnap topluyor.

Hünnaplar başta İstanbul olmak üzere Türkiye`nin birçok il ve ilçesine gönderilirken, Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, yaptığı açıklamada, ilçede hünnap üretiminin zirai ilaç kullanılmadan yapıldığını söyledi.

Büyük şehirlerin yanı sıra üretilen ürünlerin Avrupa ülkelerine de gönderildiğini belirten Karakaya, "Söğütçük Mahallemizde bu yıl 100 ton hünnap rekoltesi bekleniyor. İlçemiz genelinde de rekoltenin 200 tonun üzerine çıkmasını, 8 ila 10 lira arasından bir fiyatla satış yapılmasını bekliyoruz. Söğütçük Mahallesi yöresinde büyük hünnaplar yetiştiriyoruz. Demirci ve bölgemizde de bunun küçüğünü yaygınlaştırıyoruz. Hedefimiz 2021 yılında 300 ton hünnap üretimine ulaşmak." dedi.