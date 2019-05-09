Mali'de günlük yaşam

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Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`nun Samako köyünde küçük bir kız çocuğu sırtına bağladığı kardeşini gezdiriyor.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da yer alan Samako köyünde çocuklar cami bahçesinde bir duvarın önünde Türkiye Diyanet Vakfı`nca organize edilen iftar organizasyonunun saatini bekliyorlar.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da yer alan Samako köyünde çocuklar cami bahçesinde bir duvarın önünde Türkiye Diyanet Vakfı`nca organize edilen iftar organizasyonunun saatini bekliyorlar.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da yer alan Samako köyünde çocuklar cami bahçesinde bir duvarın önünde Türkiye Diyanet Vakfı`nca organize edilen iftar organizasyonunun saatini bekliyorlar.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da yer alan Samako köyünde çocuklar cami bahçesinde bir duvarın önünde Türkiye Diyanet Vakfı`nca organize edilen iftar organizasyonunun saatini bekliyorlar.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da yer alan Samako köyünde çocuklar cami bahçesinde birbirleriyle şakalaşarak, Türkiye Diyanet Vakfı`nca organize edilen iftar organizasyonunun saatini beklediler.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da yer alan Samako köyünde çocuklar cami bahçesinde birbirleriyle şakalaşarak, Türkiye Diyanet Vakfı`nca organize edilen iftar organizasyonunun saatini beklediler.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahibi aileler, Türkiye Diyanet Vakfı`nın Ramazan dolayısıyla dağıttığı gıda kolisini almak için sırada bekledi.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahibi aileler, Türkiye Diyanet Vakfı`nın Ramazan dolayısıyla dağıttığı gıda kolisini almak için sırada bekledi.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahibi aileler, Türkiye Diyanet Vakfı`nın dağıtılan yardım kolilerini alıp otobüslere bindiler.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahibi aileler, Türkiye Diyanet Vakfı`nın dağıtılan yardım kolilerini alıp otobüslere bindiler.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahibi aileler, Türkiye Diyanet Vakfı`nın dağıtılan yardım kolilerini alıp otobüslere bindiler.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da küçük bir erkek çocuğu evlerin arasında oyun oynuyor.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da bir erkek çocuğu tek başına sokakta vakit geçirirken.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da bir ailenin kadınları evlerinin avlusunda akşam yemeği için hazırlık yaparken.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da küçük bir kız çocuğu evlerin avlusunda tek başına vakit geçirdi.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da yaşlı bir kadın evlerinin önünde komşularıyla sohbet ediyor.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da küçük bir erkek çocuğu evlerinin önünde etrafı izliyor.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da motosiklet en yaygın kullanılan ulaşım aracı.

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da motosiklet en yaygın kullanılan ulaşım aracı.