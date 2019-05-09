TRT Haber

9
Mayıs 2019
Perşembe
Çok Bulutlu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  11ºC
Çok Bulutlu
Reklamı Kapat

Mali'de günlük yaşam

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali'nin başkenti Bamako'nun Samako köyünde günlük yaşamdan kareler...

08.05.2019

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`nun Samako köyünde küçük bir kız çocuğu sırtına bağladığı kardeşini gezdiriyor.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da yer alan Samako köyünde çocuklar cami bahçesinde bir duvarın önünde Türkiye Diyanet Vakfı`nca organize edilen iftar organizasyonunun saatini bekliyorlar.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da yer alan Samako köyünde çocuklar cami bahçesinde bir duvarın önünde Türkiye Diyanet Vakfı`nca organize edilen iftar organizasyonunun saatini bekliyorlar.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da yer alan Samako köyünde çocuklar cami bahçesinde bir duvarın önünde Türkiye Diyanet Vakfı`nca organize edilen iftar organizasyonunun saatini bekliyorlar.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da yer alan Samako köyünde çocuklar cami bahçesinde bir duvarın önünde Türkiye Diyanet Vakfı`nca organize edilen iftar organizasyonunun saatini bekliyorlar.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da yer alan Samako köyünde çocuklar cami bahçesinde birbirleriyle şakalaşarak, Türkiye Diyanet Vakfı`nca organize edilen iftar organizasyonunun saatini beklediler.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da yer alan Samako köyünde çocuklar cami bahçesinde birbirleriyle şakalaşarak, Türkiye Diyanet Vakfı`nca organize edilen iftar organizasyonunun saatini beklediler.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahibi aileler, Türkiye Diyanet Vakfı`nın Ramazan dolayısıyla dağıttığı gıda kolisini almak için sırada bekledi.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahibi aileler, Türkiye Diyanet Vakfı`nın Ramazan dolayısıyla dağıttığı gıda kolisini almak için sırada bekledi.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahibi aileler, Türkiye Diyanet Vakfı`nın dağıtılan yardım kolilerini alıp otobüslere bindiler.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahibi aileler, Türkiye Diyanet Vakfı`nın dağıtılan yardım kolilerini alıp otobüslere bindiler.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahibi aileler, Türkiye Diyanet Vakfı`nın dağıtılan yardım kolilerini alıp otobüslere bindiler.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da küçük bir erkek çocuğu evlerin arasında oyun oynuyor.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da bir erkek çocuğu tek başına sokakta vakit geçirirken.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da bir ailenin kadınları evlerinin avlusunda akşam yemeği için hazırlık yaparken.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da küçük bir kız çocuğu evlerin avlusunda tek başına vakit geçirdi.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da yaşlı bir kadın evlerinin önünde komşularıyla sohbet ediyor.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da küçük bir erkek çocuğu evlerinin önünde etrafı izliyor.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da motosiklet en yaygın kullanılan ulaşım aracı.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da motosiklet en yaygın kullanılan ulaşım aracı.
Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali`nin başkenti Bamako`da yer alan Samako köyünde çocuklar cami bahçesinde birbirleriyle şakalaşarak, Türkiye Diyanet Vakfı`nca organize edilen iftar organizasyonunun saatini beklediler.
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER