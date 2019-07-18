Malezyalı kadın futbolcu sıra dışı tarzıyla ilgi görüyor

19 yaşındaki sporcu, artistik top hareketlerini büyük bir başarıyla başörtülü tarzı ile yapmasıyla ilgi görüyor.

Yeteneklerini sergilediği Instagram`da 100 binden fazla takipçisi olan Hayrunnisa Endang Wahyudi, ustalık gerektiren yeteneklerini koruyabilmek için en az haftanın 4 günü antrenman yapıyor.

Malezya`daki Uluslararası Al Madinah Üniversitesinde Arap Dili Bölümünde okuyan genç sporcu, bir yandan derslerine odaklanıp diğer yandan serbest stil futbol tutkusunu sürdürmeye gayret ediyor.

Hayrunnisa, 16 yaşına kadar futbola hiçbir şekilde merakı olmadığını ve serbest stil tutkusunun birdenbire oluştuğunu belirterek, "Serbest stil futbola 3 yıl önce başladım. Bu spora küçük kardeşimi top oynamaya götürürken merak saldım. Kadın olduğum için erkeklerle futbol oynayamıyordum. Ailem de futbolun kadınlar için zor olduğunu düşünüyordu. Ben de bu sporu kendime has bir yolla yapmayı denemek istedim ve serbest stil futbolu araştırdım." dedi.

"Serbest stil hareketlerini YouTube`dan öğrendim" Serbest stilde kendini geliştirmek için hiçbir antrenöre ihtiyaç duymadığını vurgulayan Hayrunnisa Endang Wahyudi, "Şimdiye kadar öğrendiğim top hareketlerinin hepsini YouTube videoları vasıtasıyla öğrendim. İlk başladığımda daha top sektirmeyi bilmiyordum. Ama 3 yıl içinde birçok serbest stil hareketini öğrenmiş oldum." şeklinde konuştu.

Genç sporcu, sosyal medyada serbest stil hareketleri yaptığı videoların kısa zamanda çok sayıda kişi tarafından izlendiğini ve bu sayede yurt dışına giderek yeteneğini sergileme şansı bulduğunu ifade etti.

En son bu yıl Almanya Birinci Futbol Ligi`ni (Bundesliga) tanımak üzere Malezya temsilcisi olarak Münih`e davet edildiğini söyleyen Hayrunnisa, "Münih`te Alman futbolunun efsane ismi Karl-Heinz Riedle ile görüşüp kendisiyle serbest stil futbol hareketlerini tecrübe etme imkanı buldum. Beraber çektiğimiz video sosyal medyada oldukça izlendi." dedi.

"Başörtüsü bizim için asla bir engel değil" Hayrunnisa Endang Wahyudi, "Başörtülü bir kadın olarak serbest stil futbolla uğraşmasının başta Malezya olmak üzere Müslüman ülkelerde nasıl karşılandığı" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Sporun sizin hayat tarzınızla veya kıyafetinizle hiçbir bağlantısı yok. Başörtüsü de biz kadınlar için asla bir engel değildir. Bu şekilde istediğimiz sporu yapabiliriz. Yeter ki gayret edelim. Bir şey başarmak için başkasını değil, kendinizi dinlemeli ve hedeflerinize odaklanmalısınız. Doğru bir şey yaptığınız vakit Allah size mutlaka yardımcı olur. Eğer öyle olmasa ben 3 senede bu kadar tanınır hale gelmezdim."

Şimdiye kadar futbola merakı olan birçok Müslüman kadının kendisinden ilham aldığını belirten Hayrunnisa Wahyudi, seneye sadece kadınlar için serbest stil futbol dersleri vermeye başlayacağını aktardı.

Genç kız, serbest stil futbolun ruh ve beden sağlığına da olumlu etki ettiğini vurgulayarak, "Bu spora başlamadan önce biraz kiloluydum ve egzersiz yapmaktan nefret ediyordum. Ama serbest stile başladığım günden bu yana vücudumun daha zinde kaldığını ve kilo verdiğimi fark ettim." diye konuştu.