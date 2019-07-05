Malezya'da ilkbahar havasını yaşatan tepe: Genting Highlands

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Genting Highlands, Malezya`nın başkenti Kuala Lumpur`un kuzeyinde, bin 865 metre yüksekliğindeki bir alana inşa edildi.

Doğa manzarasıyla Malezya`nın çok ziyaret edilen beldeleri arasında yer alıyor.

Genting Highlands beldesi, Malezyalı girişimci ve iş insanı Lim Goh Tong`un inisiyatifiyle 1965`te inşa edilmeye başlandı.

4 bin 800 hektarlık bir alanı kaplıyor.

Tepede yer aldığı için sıcaklığı 8 ila 14 derece arasında değişen belde, ortalama hava sıcaklığı 25 derece olan Malezya geneline kıyasla daha soğuk bir iklime sahip.

Bu nedenle çok sayıda Malezyalı ve turist, ilkbahar iklimini yaşamak için bu bölgeyi ziyaret ediyor.

Genting Highlands`deki teleferik hattı, beldenin birçok yerine ulaşımı sağlaması ve eşsiz doğa manzarasıyla ziyaretçilerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 10 dakika süren teleferik yolculuğu iki duraktan oluşuyor.

İlk durağında meşhur Chin Swee Mağaraları Budist Tapınağı`na, ikinci durağında ise beldeye ait alışveriş merkezi ve otellere ulaşılabiliyor.

Teleferiğin çıktığı en yüksek noktada Pahang`ın 130 milyon yıllık geçmişi olan yağmur ormanları, kuş bakışı manzarayla görüntülenebiliyor.

Meşhur beldenin en önemli turistik seyahat merkezlerinden biri ise Chin Swee Mağaraları Budist Tapınağı olarak biliniyor.

Yapımı 1975`te başlayan ve resmi olarak 1994`te açılışı yapılan tapınak, geleneksel mimarinin başarılı şekilde uygulanması özelliğiyle dikkat çekiyor.

İnşası için toplam 12 milyon Malezya ringgiti (16 milyon lira) bütçe ayrılan dev tapınak, yıl içinde Budistlerin önemli günleri ve dini bayramlarının olduğu tarihlerde ziyaretçi akınına uğruyor.

Bir ana ibadet binası ve Çinli Budistlerin geleneksel dini binası olan 9 katlı "pagoda"nın bulunduğu tapınağın mağara kısmında ise dev Buda heykeli yer alıyor.

Malezya`nın çok sayıda turist çeken sıra dışı tatil beldesinde, söz konusu doğal güzellikler ve turistik mekanların dışında at çiftliği, alışveriş merkezi, kapalı lunapark ve kültür sanat merkezi de bulunuyor.

Yapımına 2013`te başlanan ve bu yıl içinde açılışının yapılması beklenen "20th Century Fox World" isimli dev eğlence parkı ise, Malezya`nın en büyük eğlence parklarından biri olacak.