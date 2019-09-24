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Malezya'da hava kirliliğinden hastalananların sayısı yüzde 40 arttı

Malezya'nın güneyi ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyinde çıkan orman yangınlarının sebep olduğu hava kirliliği nedeniyle Malezya genelinde hastalananların sayısı yüzde 40 arttı.

24.09.2019

Malezya`nın Kajang kentinde, öğrenciler hava kirliliğinden etkilenmemek için maske taktı.
Fotoğraf: AA, Reuters
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