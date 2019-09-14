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Malezya'da göz yanıltan İllüzyonlar Müzesi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki İllüzyonlar Müzesi, içinde barındırdığı göz yanıltan öğelerle dikkat çekiyor.

14.09.2019

Başkent Kuala Lumpur`un en kalabalık meydanlarından birindeki İllüzyonlar Müzesi, her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor.
Bukit Bintang`da bulunan ve geçen yıl kurulan müze, yetişkinler için illüzyonu birebir tecrübe etme fırsatı olmanın yanı sıra çocuk ziyaretçilere ise zeka geliştirme ortamı sunuyor.
Kurulduğu yıldan bu yana sürekli yeni öğeleri bünyesine katan müzede an itibariyle 70 ayrı illüzyon içeren unsur sergileniyor.
İki katlı müzede ziyaretçilerin illüzyonlu fotoğraf çekmelerini sağlamak için tasarlanan bazı odalar, en çok ilgi gören köşeler olarak biliniyor.
Özel bölümlerden "girdap tüneli" ise ziyaretçiler tarafından müzenin en zorlu yeri olarak tarif ediliyor.
Duvarları dönen ışıklı bir tünelden oluşan bu bölüme giren ziyaretçi, başı dönmeden tünelden çıkamıyor.
Bu yüzden hassas bünyeli kişiler ve hamile kadınların müzenin bu kısma girmemesi tavsiye ediliyor.
Fotoğraf: AA
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