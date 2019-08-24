Malazgirt Zaferi etkinliklerine yoğun ilgi

"Türklerin Anadolu`ya girişinin kapısı" olarak nitelendirilen Ahlat, Malazgirt Zaferi`nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Kırgız Türklerinin kök börü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit ve güreş müsabakaları ile beşik, gelin alma ve tuşo toyu gösterileri yoğun ilgi görüyor.