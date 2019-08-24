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Malazgirt Zaferi etkinliklerine yoğun ilgi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler ilgiyle izlendi.

24.08.2019

"Türklerin Anadolu`ya girişinin kapısı" olarak nitelendirilen Ahlat, Malazgirt Zaferi`nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
Kırgız Türklerinin kök börü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit ve güreş müsabakaları ile beşik, gelin alma ve tuşo toyu gösterileri yoğun ilgi görüyor.
Alandaki çadırlarda sergilenen geleneksel el sanatları ürünlerini inceleyerek alışveriş yapan vatandaşlar, ok atıp ata biniyor.
Çocuklar da kendileri için hazırlanan bölümlerde geleneksel çocuk oyunlarını oynayarak eğleniyor.
Fotoğraf: AA
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