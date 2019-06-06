Malatya'da kayısının hasat dönemi genişletiliyor

Malatya kayısısı, "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün.

Kayısıda yapılan ıslah çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Bahçesi`nde öğretim üyelerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, kayısının sofralık ürünü erken hasat edilebilecek.

Çalışma sonucunda normalde temmuz ayının ilk haftası hasat yapılan ve 1 ay boyunca meyve alınabilen Malatya`da, haziran ayından eylül ayına kadar sofralık ürün alınabilecek.