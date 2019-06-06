Malatya'da kayısının hasat dönemi genişletiliyor

Malatya kayısısı, "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün.
Kayısıda yapılan ıslah çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.
Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Bahçesi`nde öğretim üyelerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, kayısının sofralık ürünü erken hasat edilebilecek.
Çalışma sonucunda normalde temmuz ayının ilk haftası hasat yapılan ve 1 ay boyunca meyve alınabilen Malatya`da, haziran ayından eylül ayına kadar sofralık ürün alınabilecek.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, öğretim üyelerinin yaptığı çalışmaların meyvelerini verdiğini belirtti.
"Bu çalışmayla kayısının hasadını 30-35 gün erkene aldık. Amacımız burada kayısıda hasat dönemini genişletmek, Malatya`da kayısı hasadını bir aydan 4 aya yaymak."