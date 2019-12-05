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Çok Bulutlu

Malatya'da kar yağışı etkili oldu

Malatya’nın Darende ilçesinde, etkili olan kar, ilçeyi beyaza bürüdü.

05.12.2019

Malatya`da kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Yağış, kent merkezinde trafiği olumsuz etkilemedi.
Doğanşehir ilçesinde etkisini gösteren kar, ilçe merkezinde evlerin çatıları ile ağaçları beyaza bürüdü.
İlçe merkezinde kart postallık görüntü oluştu.
Fotoğraf: AA
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