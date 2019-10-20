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Parçalı Bulutlu

Madrid'de koyunlar şehre indi

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Orta Çağ'dan kalma bir etkinlik olan ve 1994 yılından bu yana tekrar düzenlenen "Trashumancia Şenliği" çerçevesinde binden fazla koyun kent merkezinde yürütüldü.

20.10.2019

Fotoğraf: AA
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