Maden ocağında ilk sahur

"Ailemizden ayrı sahur yapıyoruz."

Maden işçisi Yıldırım Turhal, yaklaşık 11 yıllık maden işçisi olduğunu belirterek, "Ailemizden ayrı sahur yapıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu bizim işimiz. Bun nedenle de ramazan ayının ilk sahurunu ocakta yapıyoruz. Allah`ım kimseye kaza ve bela göstermesin. Madencilik işi zor oluyor. Dünyadaki en zor mesleklerden bir tanesidir. Yerin altı bambaşka." dedi.