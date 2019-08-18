Maceraseverlerin yeni gözdesi "Paddle"

Sörf tahtası ve kürekle yapılan, denge hakimiyetine dayanan kürek sörfü (paddle), maceraseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Sörfün aksine göl, nehir ve akarsularda dalga veya rüzgar olmasa dahi kolaylıkla ve profesyonellik gerektirmeden yapılabilen paddle, hemen her kesime hitap ediyor.