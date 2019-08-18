Maceraseverlerin yeni gözdesi "Paddle"

Sörf tahtası ve kürekle yapılan, denge hakimiyetine dayanan kürek sörfü (paddle), maceraseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Sörfün aksine göl, nehir ve akarsularda dalga veya rüzgar olmasa dahi kolaylıkla ve profesyonellik gerektirmeden yapılabilen paddle, hemen her kesime hitap ediyor.
Düzce Kürek Sörfü Temsilcisi Abdullah Şahin, son iki yılda bu spora ilginin beklenenden fazla arttığını söyledi.
Kürek sörfünün sadece Türkiye`de değil, dünyada da hızla yayıldığına işaret eden Şahin, Özellikle kadınlar tarafından çok ilgi gördüğünü söyledi.