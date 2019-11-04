Lösemi hastalarına "maskeli yürüyüş" ile destek verdiler

Yürüyüşe katılan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, lösemili çocukların kendilerini korumak için taktıkları maskelerle yürüyerek hastalığa dikkati çekmek istediklerini söyledi.

LÖSEV Edirne Temsilcisi Ceylan Toker de löseminin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, bütün çocuklara sağlıklı ömür dilediğini belirtti.