Longoz ormanlarında kano keyfi

Temiz havası ve doğal ortamlarıyla insana huzur ve dinginlik veren yapıya sahip longozlar, içerisinde 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su ve 20 tür deniz balığı, 219 kuş türü barındırıyor.

Doğa harikalarını içinde barındıran ormanda yer yer iklim koşullarına direnen ağaçların yeşilliği, gün kırmızısı, gök mavisi ve beyaz bulutların birleştiği noktada gökkuşağı renklerini seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor. 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde içerisinde 4 gölün yer aldığı, yürüyüş parkurları, hayvan popülasyonu ve doğal güzellikleriyle ilgi çeken longoz, ilkbahar ve yaz mevsiminde yeşil doğasıyla dikkati çekiyor.

"Biz bu güzellikleri herkesin görmesini istiyoruz."

Mert Gölü`nde birçok yerli ve yabancı turistin kano heyecanı yaşadığını, zaman zaman da kano yarışmalarının düzenlendiğini aktaran Bilgin, "Longoz ormanları dünyada görülmesi gereken ender yerlerden biri. Longozlara gelen ve tatiline renk katmak isteyen turistlerimiz Mert Gölü çevresinde kano ile gezerek, eşsiz güzelliklere tanıklık ediyor. Biz bu güzellikleri herkesin görmesini istiyoruz. Kano ile longozları gezmek gerçekten insana ayrı bir keyif veriyor." ifadelerini kullandı.