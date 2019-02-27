Lise öğrencisinden işitme engelliler için "akıllı gözlük" tasarımı

"Projemin özelliği işitme engelli bireyler için sesleri yazıya çevirerek gözlük camına yansıtmak."

Kapı zili ile ihtiyaca göre bazı eşyaların kodlanarak gözlüğe bağlanabildiğini ifade eden Yüce, şunları kaydetti: "Yarışmaya katılmak için proje düşünürken ekrandaki yazıları nasıl gözlük camına yansıtabileceğimi düşündüm. Bunu kullanan kişi hem günlük işlerini halledebilir hem de konuşulanları görebilir diye aklıma geldi. Projemin özelliği işitme engelli bireyler için sesleri yazıya çevirerek gözlük camına yansıtmak. Bu şekilde işitme engelli bireyler sosyal hayata daha kolay katılabilirler. Örneğin kapı zili çaldığında gözlük titreşerek uyarı veriyor. Ekranda kapı zilinin çaldığını gösteren bir yazı yazıyor. Bunun kullanım alanları artırılabilir, biz projemizde evi temel aldık. Bu gözlüğü arabanızdaki bluetooth teybe bile bağlayabilirsiniz."